Праздничная лекция в лектории «Прямая речь»

Лекторий «Прямая речь» приглашает на уникальную лекцию, посвященную пониманию одного из главных европейских праздников великими художниками. Искусствовед Татьяна Пигарева, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве, поделится увлекательными сведениями о Рождестве через призму творчества Эль Греко, Рубенса и Веласкеса.

Неожиданные повороты иконографии

В ходе лекции мы узнаем о неожиданных поворотах традиционной иконографии, что позволит взглянуть на известные художественные произведения под новым углом. Татьяна Пигарева представит яркие фрагменты картин великих мастеров, включая работы Эль Греко и Рубенса, а также раскроет загадки, скрытые в их творчестве.

Новогодняя традиция

В завершение лекции гостей ждет «новогодняя тренировка»: мы попробуем перенестись в Испанию и съесть 12 виноградин под бой курантов, как это принято в испанской новогодней традиции. Это станет чудесным и веселым завершением встречи.

Приходите, чтобы укрепить свои знания об искусстве и насладиться атмосферой праздника вместе с нами!