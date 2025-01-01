Лекция об истории моды в лектории «Прямая речь»

Эта лекция будет интересна не только знатокам высокой моды, но и всем, кто обожает искусство, особенно испанскую живопись. Искусствовед Татьяна Пигарева расскажет о влиянии творчества Веласкеса, Эль Греко и Гойи на современных кутюрье.

Кристобаль Баленсиага: гений эксперимента

Кристобаля Баленсиагу часто называют «гением эксперимента». Но эстетика дизайнера, родившегося в маленьком баскском городке Гетария, формировалась под влиянием традиций, исскуства и религии его родной Испании. В своем творчестве Баленсиага постоянно ведет диалог с великими мастерами испанской живописи, а также с уникальными культурами фламенко и корриды.

Пикассо от моды

Кем же был Кристобаль Баленсиага, этот «Пикассо от моды», величайший дизайнер в истории? Мы взглянем на его работы через призму испанского искусства и откроем для себя наследие дона Кристобаля, создателя культового модного дома Balenciaga.

Новые горизонты Balenciaga

В «доме Balenciaga» сейчас происходят перемены: закончилась эпоха Демны Гвасалия, его место занял итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли. Первую коллекцию под его руководством покажут в октябре, в рамках недели моды в Париже. Пиччоли делился, что его первым постом в социальных сетях была фотография свадебного платья Кристобаля Баленсиаги 1967 года. Интересно, сохранится ли истинный дух Balenciaga в будущем?

О лекторе

Татьяна Пигарева — испанист, кандидат филологических наук, искусствовед, журналист, куратор выставок и руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Последняя её книга «ИспаниЯ от И до Я» стала лонг-листом Премии «Просветитель».

Информация о мероприятии

Продолжительность: примерно 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн. Доступ к записи лекции будет открыт в течение 14 дней после мероприятия.