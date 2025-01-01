Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 3500₽
Киноафиша Татьяна Пигарева. Баленсиага: мода в зеркале испанской живописи

Татьяна Пигарева. Баленсиага: мода в зеркале испанской живописи

Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Лекция об истории моды в лектории «Прямая речь»

Эта лекция будет интересна не только знатокам высокой моды, но и всем, кто обожает искусство, особенно испанскую живопись. Искусствовед Татьяна Пигарева расскажет о влиянии творчества Веласкеса, Эль Греко и Гойи на современных кутюрье.

Кристобаль Баленсиага: гений эксперимента

Кристобаля Баленсиагу часто называют «гением эксперимента». Но эстетика дизайнера, родившегося в маленьком баскском городке Гетария, формировалась под влиянием традиций, исскуства и религии его родной Испании. В своем творчестве Баленсиага постоянно ведет диалог с великими мастерами испанской живописи, а также с уникальными культурами фламенко и корриды.

Пикассо от моды

Кем же был Кристобаль Баленсиага, этот «Пикассо от моды», величайший дизайнер в истории? Мы взглянем на его работы через призму испанского искусства и откроем для себя наследие дона Кристобаля, создателя культового модного дома Balenciaga.

Новые горизонты Balenciaga

В «доме Balenciaga» сейчас происходят перемены: закончилась эпоха Демны Гвасалия, его место занял итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли. Первую коллекцию под его руководством покажут в октябре, в рамках недели моды в Париже. Пиччоли делился, что его первым постом в социальных сетях была фотография свадебного платья Кристобаля Баленсиаги 1967 года. Интересно, сохранится ли истинный дух Balenciaga в будущем?

О лекторе

Татьяна Пигарева — испанист, кандидат филологических наук, искусствовед, журналист, куратор выставок и руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Последняя её книга «ИспаниЯ от И до Я» стала лонг-листом Премии «Просветитель».

Информация о мероприятии

Продолжительность: примерно 1 час 30 минут
Рекомендуемый возраст: 14+

Если у вас нет возможности посетить лекцию вживую, вы можете присоединиться онлайн. Доступ к записи лекции будет открыт в течение 14 дней после мероприятия.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

6+
Графика Скульптура Классическое искусство
Сальвадор Дали и Пабло Пикассо
25 декабря в 12:00 Городская усадьба князя Голицына
от 500 ₽
6+
Графика Живопись Скульптура
Единый входной билет на выставки «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» и «Александр Дейнека. Гимн жизни»
16 сентября в 11:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
от 1800 ₽
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
22 ноября в 10:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше