Легенда российской поп-музыки

Татьяна Овсиенко — популярная эстрадная певица, заслуженная артистка России, обладательница премии Золотой Граммофон, постоянная участница фестивалей Песня года и Легенды Ретро ФМ.

Карьерный путь

Дебют Татьяны состоялся в легендарной группе Мираж в конце 80-х годов. С 1991 года она начала сольную карьеру и быстро завоевала любовь слушателей, став одной из самых известных и популярных певиц России и СНГ.

Золотые хиты

Ее хиты «Капитан», «Женское счастье», «Колечко», «Дальнобойщик», «За розовым морем» и многие другие вошли в золотой фонд российской популярной музыки.