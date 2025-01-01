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Татьяна Овсиенко
Билеты от 5500₽
Киноафиша Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Легенда российской поп-музыки

Татьяна Овсиенко — популярная эстрадная певица, заслуженная артистка России, обладательница премии Золотой Граммофон, постоянная участница фестивалей Песня года и Легенды Ретро ФМ.

Карьерный путь
Дебют Татьяны состоялся в легендарной группе Мираж в конце 80-х годов. С 1991 года она начала сольную карьеру и быстро завоевала любовь слушателей, став одной из самых известных и популярных певиц России и СНГ.

Золотые хиты
Ее хиты «Капитан», «Женское счастье», «Колечко», «Дальнобойщик», «За розовым морем» и многие другие вошли в золотой фонд российской популярной музыки.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽
31 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽
12 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽

В ближайшие дни

Большой чёрный стендап концерт
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Большой чёрный стендап концерт
15 августа в 22:00 Standup Café
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Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple
18+
Рок
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple
11 ноября в 20:30 Ритм-блюз
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12+
Поп Фестиваль
Юбилейный концерт в честь 30-летия национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»
30 октября в 19:00 ВТБ Арена
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