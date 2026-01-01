Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Татьяна Овсиенко. Большой Юбилейный концерт
Киноафиша Татьяна Овсиенко. Большой Юбилейный концерт

Татьяна Овсиенко. Большой Юбилейный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Татьяны Овсиенко в Екатеринбурге

В Екатеринбурге, в Дворце культуры железнодорожников, состоится юбилейный концерт талантливой певицы Татьяны Овсиенко. Артистка, ставшая известной по таким хитам, как «Капитан», «Женское счастье», «Колечко» и «Дальнобойщик», порадует зрителей своими знаковыми композициями.

Светлое начало карьеры

Татьяна Овсиенко начала свою сольную карьеру в 1991 году после успеха в группе Мираж. С тех пор она стала одной из самых любимых певиц России и стран СНГ. Её музыкальные произведения по праву занимают место в золотом фонде российской популярной музыки, а каждое выступление насыщено позитивной энергией и дарит зрителям уникальные эмоции.

Любимые хиты

На концерте зрители смогут услышать не только знаменитые «Капитан» и «Женское счастье», но и многие другие песни, которые стали классикой российского поп-музыки. В этом событии найдут вдохновение не только преданные поклонники, но и новые слушатели, которые оценят неизменную атмосферу праздника и качества музыки.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность пообщаться с любимыми треками и насладиться уникальным музыкальным событием в исполнении Татьяны Овсиенко. Это шанс вновь встретиться с музыкальными воспоминаниями и зарядиться положительными эмоциями!

В ролях
Овсиенко Т

Купить билет на концерт Татьяна Овсиенко. Большой Юбилейный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Май
21 мая четверг
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
10 марта в 19:20 Руки вверх!
от 800 ₽
Словетский
16+
Хип-хоп
Словетский
25 апреля в 20:00 Фабрика
от 1800 ₽
Олег Аккуратов. Сольный концерт
6+
Классическая музыка Джаз
Олег Аккуратов. Сольный концерт
1 апреля в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше