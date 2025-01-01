Меню
Татьяна Куртукова. «Матушка-Земля»
Билеты от 3200₽
Татьяна Куртукова. «Матушка-Земля»

Татьяна Куртукова. «Матушка-Земля»

6+
Возраст 6+
Билеты от 3200₽

О концерте

Матушка-Земля: сольный концерт Татьяны Куртуковой

Татьяна Куртукова анонсировала свой первый сольный концерт «Матушка-Земля» в Москве. Певица, чье имя стало символом новой волны народной музыки, впервые представит свое концертное шоу на сцене концертного зала «Москва».

Творчество Татьяны Куртуковой покорило сердца слушателей всех возрастов — от самых юных до представителей старшего поколения. Она умело сочетает русский традиционный код и современное звучание, создавая неповторимую атмосферу на своих выступлениях.

Красочное шоу от Gamma Music

Совместно с командой Gamma Music Татьяна готовит красочное шоу. Зрители смогут насладиться не только вокалом артистки, но и яркой сценографией, которая дополнит музыкальную палитру события. Это станет отличной возможностью для зрителей погрузиться в уникальный мир русской музыки в современном исполнении.

Что стоит ожидать?

Концерт «Матушка-Земля» обещает стать не просто музыкальным событием, но и настоящим праздником для поклонников народной музыки. В репертуаре могут прозвучать как новые композиции, так и полюбившиеся хиты, которые уже успели завоевать признание публики.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального путешествия.

Купить билет на концерт Татьяна Куртукова. «Матушка-Земля»

Февраль
21 февраля суббота
19:00
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 3200 ₽

