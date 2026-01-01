Татьяна Фёдорова. Вечер фортепианной музыки

Концерт Татьяны Фёдоровой в честь 125-летия Веры Лотар-Шевченко

Приглашаем вас на концерт, который состоится в день 125-летия выдающейся пианистки Веры Лотар-Шевченко. На сцене выступит лауреат I премии IX Международного конкурса пианистов Татьяна Фёдорова.

О Татьяне Фёдоровой

Татьяна Фёдорова – талантливая пианистка, родившаяся в городе Жуковском. В 2022 году она завершила обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где училась под руководством Заслуженной артистки РФ, профессора И. Н. Плотниковой. В своей карьере она неоднократно становилась лауреатом престижных международных конкурсов.

Её успешные выступления проходили как в России, так и за границей, включая представительство России при ООН в Швейцарии и знаменитый Музей-усадьбу С. В. Рахманинова. Татьяна выступала с рядом известных оркестров, таких как Национальный филармонический оркестр России и Уральский академический филармонический оркестр.

Программа концерта

1 отделение

Франц Шуберт. Три клавирштюка, D. 946

I. Allegro assai – Andante – Tempo I

II. Allegretto

III. Allegro

Эдвард Григ. Из цикла «Лирические пьесы»

«Мелодия», соч. 47 № 3

«На родину», соч. 62 № 6

«Ручеек», соч. 62 № 4

«К ногам твоим», соч. 68 № 3

«Свадебный день в Тролльхаугене», соч. 65 № 6

2 отделение

Иоганнес Брамс. Соната №3 фа минор, op. 5

I. Allegro maestoso

II. Andante espressivo

III. Scherzo: Allegro energico

IV. Intermezzo (Rückblick): Andante molto

V. Finale: Allegro moderato ma rubato

Детали концерта

Концерт состоится 10 марта в 19:00 в Кинозале. Стоимость билета составляет 700 рублей.