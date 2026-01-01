Татьяна Фёдорова. Вечер фортепианной музыки

Приглашаем вас на концерт, который состоится в день 125-летия выдающейся пианистки Веры Лотар-Шевченко. На сцене выступит лауреат I премии IX Международного конкурса пианистов Татьяна Фёдорова.
Татьяна Фёдорова – талантливая пианистка, родившаяся в городе Жуковском. В 2022 году она завершила обучение в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, где училась под руководством Заслуженной артистки РФ, профессора И. Н. Плотниковой. В своей карьере она неоднократно становилась лауреатом престижных международных конкурсов.
Её успешные выступления проходили как в России, так и за границей, включая представительство России при ООН в Швейцарии и знаменитый Музей-усадьбу С. В. Рахманинова. Татьяна выступала с рядом известных оркестров, таких как Национальный филармонический оркестр России и Уральский академический филармонический оркестр.
Концерт состоится 10 марта в 19:00 в Кинозале. Стоимость билета составляет 700 рублей.