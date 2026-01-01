Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Татьяна Буланова
Билеты от 3200₽
Киноафиша Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

6+
Возраст 6+
Билеты от 3200₽

О концерте

Сольный концерт Татьяны Булановой в Москве

На Live Арене состоится сольный концерт певицы Татьяны Булановой в честь её дня рождения. Гости услышат новые песни и главные хиты, такие как «Не плачь», «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный». Концерт понравится поклонникам эстрады и тем, кто ценит душевную атмосферу и яркие эмоции.

Уникальный голос Татьяны Булановой

Голос Татьяны Булановой невозможно спутать ни с каким другим. Ее песни сопровождают уже несколько поколений слушателей. Неповторимый тембр и искренность исполнения принесли ей множество музыкальных наград и статус одной из главных героинь российской поп-сцены.

Весенний концерт

Этой весной певица отметит свой день рождения большимконцертом. Зрителей ждет новое шоу с звездными гостями и всеми любимыми хитами, такими как «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный» и многими другими.

Каждое выступление Татьяны Булановой — это душевная атмосфера, песни на все времена и яркие эмоции, которые остаются с зрителями надолго. Не упустите шанс поздравить любимую певицу и насладиться ее уникальным голосом, гармонично сочетающим хрупкость и силу, на концерте в Москве!

Исполнители
Татьяна Буланова

Купить билет на концерт Татьяна Буланова

Помощь с билетами
Март
26 марта четверг
20:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 3200 ₽

В ближайшие дни

Джемы в Джеме
6+
Джаз
Джемы в Джеме
2 марта в 20:00 Jam Club
от 500 ₽
Интерактивная лекция «Русское масонство. Символика. Ландмарки. Шестое чувство»
16+
Интерактивная лекция «Русское масонство. Символика. Ландмарки. Шестое чувство»
13 марта в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 900 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
7 марта в 16:00 Руки вверх!
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше