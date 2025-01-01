Меню
Татьяна Буланова
Билеты от 4000₽
Киноафиша Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Концерт Татьяны Булановой в Soho Rooms

Впервые на сцене легендарного Soho Rooms — Татьяна Буланова! 29 ноября эта одна из самых популярных российских певиц порадует поклонников незабываемым концертом. Касаясь ее творчества, нельзя не отметить, что ее голос признан одним из самых душевных на российской эстраде.

Золотой репертуар

В репертуаре Татьяны Булановой множество всенародно любимых хитов, которые смело можно называть песнями на все времена. Артистка многократно становилась лауреатом престижной премии «Песня года», а ее композиции неизменно занимают верхние строчки хит-парадов популярных радиостанций. Концерты Татьяны — это всегда идеальная атмосфера, ведь каждая песня — это завершенная маленькая история.

Детали мероприятия

В эту ночь зрителей ждут все любимые и проверенные временем хиты! Сбор гостей стартует с 22:00, а выход самой Татьяны на сцену ожидается около 01:00.

Важная информация

Обратите внимание на дресс-код: коктейльный стиль. Также будет присутствовать фейс-контроль. Не забудьте, что мероприятие имеет возрастное ограничение: 18+

Увидимся на Саввинской, друзья!

Ноябрь
29 ноября суббота
22:00
Soho Event Hall Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8
от 4000 ₽

