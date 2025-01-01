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Татьяна Буланова
Киноафиша Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Татьяны Булановой в Петербурге: вечеринка с любимыми хитами

Татьяна Буланова — одна из самых любимых звезд российской эстрады — порадует поклонников незабываемым концертом. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей ее творчества.

Зажигательная программа

На концерте можно будет не только насладиться любимыми хитами, но и отрываться на большом танцполе. В программе прозвучат всем известные и проверенные временем хиты: «Не плачь», «Мой сон», «Ясный мой свет» и многие другие. Каждый из этих треков — это не просто музыка, а история, которая близка каждому.

Достижения и признание

Татьяна Буланова многократно становилась лауреатом престижной награды «Песня года». Ее песни регулярно занимают верхние строчки хит-парадов самых популярных российских радиостанций. Концерты Булановой всегда отличаются душевной атмосферой, ведь каждое произведение певицы о жизни, судьбе и чувствах.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите на концерт Татьяны Булановой и зарядитесь положительными эмоциями.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 3000 ₽

Фотографии

Татьяна Буланова

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