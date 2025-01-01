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Татьяна Буланова
Билеты от 6500₽
Киноафиша Татьяна Буланова

Татьяна Буланова

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Концерт Татьяны Булановой в баре «Петтер»

Популярная певица Татьяна Буланова выступит с концертом в знаменитом столичном баре «Петтер». Этот уютный и любимый многими бар создаст идеальную атмосферу для погружения в мир музыки талантливой артистки.

Камерная атмосфера и гастрономические удовольствия

Приятное оформление зала, а также лучшие вина и гастрономия от шеф-повара позволят зрителям насладиться не только музыкой, но и изысканными блюдами. Концерт будет проходить в камерной обстановке, что добавит особую интимность и уют в атмосферу вечера.

Не упустите возможность!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на официальном сайте бара «Петтер».

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 6500 ₽

Фотографии

Татьяна Буланова

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