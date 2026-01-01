Возвращение t.A.T.u. в Екатеринбург. Большой концерт в МТС Live Холл

Екатеринбург окажется в центре внимания поклонников музыки, когда культовый дуэт «t.A.T.u.» вновь выйдет на сцену. Группа, о которой многие помнят с начала 2000-х, завершает свои долгожданные гастроли и даст концерт на самой масштабной площадке города - в «Экспо».

Концерт состоится 1 марта. Это будет уникальная возможность для поклонников увидеть воссоединившийся дуэт, который вернулся после долгого перерыва. Фанаты смогут насладиться легендарными хитами, которые стали гимнами целого поколения.

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события и пережить вместе с любимыми артистами энергетику их лучших работ.