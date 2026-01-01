Оповещения от Киноафиши
Возвращение t.A.T.u. в Екатеринбург. Большой концерт в МТС Live Холл

Екатеринбург окажется в центре внимания поклонников музыки, когда культовый дуэт «t.A.T.u.» вновь выйдет на сцену. Группа, о которой многие помнят с начала 2000-х, завершает свои долгожданные гастроли и даст концерт на самой масштабной площадке города - в «Экспо».

Концерт состоится 1 марта. Это будет уникальная возможность для поклонников увидеть воссоединившийся дуэт, который вернулся после долгого перерыва. Фанаты смогут насладиться легендарными хитами, которые стали гимнами целого поколения.

Не упустите шанс стать частью этого масштабного события и пережить вместе с любимыми артистами энергетику их лучших работ.

1 марта воскресенье
18:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2

Семейный выходной. Привет, флейта
0+
Живая музыка
Семейный выходной. Привет, флейта
14 марта в 14:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 700 ₽
Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Закрытие Bach-fest
0+
Классическая музыка
Юрий Башмет и «Солисты Москвы». Закрытие Bach-fest
27 марта в 19:00 Свердловская филармония
от 8600 ₽
Битва комиков
18+
Юмор
Битва комиков
1 марта в 18:00 Standup Spot
от 500 ₽
