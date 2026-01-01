TattooIN. Звезды и руны

Новый альбом "Звёзды и руны": уникальное звучание

Мы с радостью представляем наш новый альбом «Звёзды и руны» и специальную весеннюю программу. Этот проект стал нашим самым странным и красивым высказыванием в музыке.

Альбом сочетает в себе море света и несгибаемую силу. Здесь вы найдете предельную откровенность, ранимость, иронию, мудрость и импульсивную энергию — все элементы, которые делают наше новое звучание выдающимся в российском мейнстрим-роке.

Приходите насладиться живыми выступлениями, где каждая нота будет нести свою собственную историю, а погружение в атмосферу нашей музыки оставит незабываемые впечатления.