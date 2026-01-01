Оповещения от Киноафиши
TattooIN. Звезды и руны
Киноафиша TattooIN. Звезды и руны

TattooIN. Звезды и руны

12+
Возраст 12+

О концерте

Новый альбом "Звёзды и руны": уникальное звучание

Мы с радостью представляем наш новый альбом «Звёзды и руны» и специальную весеннюю программу. Этот проект стал нашим самым странным и красивым высказыванием в музыке.

Альбом сочетает в себе море света и несгибаемую силу. Здесь вы найдете предельную откровенность, ранимость, иронию, мудрость и импульсивную энергию — все элементы, которые делают наше новое звучание выдающимся в российском мейнстрим-роке.

Приходите насладиться живыми выступлениями, где каждая нота будет нести свою собственную историю, а погружение в атмосферу нашей музыки оставит незабываемые впечатления.

В других городах
Март
27 марта пятница
19:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 1500 ₽
19:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 900 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 900 ₽

