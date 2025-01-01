Меню
TattooIN. Звезды и руны

TattooIN. Звезды и руны

12+
12+

О концерте/спектакле

Новый альбом группы Татуин: «Звёзды и руны»

Группа Татуин представляет свой новый альбом «Звёзды и руны», который безусловно станет событием для поклонников московской рок-сцены. Это не просто музыка, а уникальное путешествие в мир чувств и эмоций.

Странность и красота

Альбом можно охарактеризовать как самый странный и красивый в репертуаре группы. В нём переплетаются море света, позитив и надежда. Слушатели смогут ощутить как несгибаемую силу, так и предельную откровенность, а также ранимость, присущую каждому из нас.

Ирония и импульсивность

В «Звёзды и руны» присутствует немалое количество иронии и уверенной мудрости. Однако, несмотря на это, есть место и импульсивности, а порой даже агрессии. Эти контрастные элементы создают яркий и запоминающийся саунд, который, безусловно, привлечёт новых слушателей.

Новый взгляд на рок

Альбом стал отражением текущего времени, которое тоже странное и непредсказуемое. Тем не менее, оно всё равно великолепно и неповторимо, как и художественное содержание нового альбома. Группа Татуин в очередной раз доказала, что мейнстрим рок в России может быть глубоким, актуальным и неожиданным.

Не упустите возможность насладиться этим выдающимся произведением искусства, которое станет важной частью современного культурного контекста.

Расписание

В других городах

Краснодар, 3 ноября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 900 ₽
Волгоград, 4 ноября
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
19:00 от 800 ₽
Челябинск, 14 ноября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 900 ₽
Екатеринбург, 15 ноября
Ц Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6, 2 этаж
19:00 от 900 ₽
Пермь, 21 ноября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
19:00 от 900 ₽
Красноярск, 5 декабря
Закрытый клуб «64/6» Красноярск, Качинская, 64/6
19:00 от 900 ₽
Новосибирск, 6 декабря
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
19:00 от 900 ₽

