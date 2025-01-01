Меню
TattooIN и Нина Смит
Киноафиша TattooIN и Нина Смит

TattooIN и Нина Смит

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Двойной концерт TattooIN и Нины Смит в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород станет центром музыкального творчества благодаря уникальному событию – двойному концерту известных исполнителей TattooIN и Нины Смит. Это будет ночь, наполненная волшебством и энергией, которая обещает впечатлить каждого зрителя.

TattooIN: выбор молодежи

Группа TattooIN завоевала популярность среди молодежи благодаря своим ярким перфоменсам и модным звучанием. Их музыка – это сочетание современной поп-музыки с элементами рока, которая затрагивает темы любви, дружбы и самопознания. Зрители могут ожидать захватывающие хиты, которые пришли на смену классическим мелодиям.

Нина Смит: нежный и глубокий звук

Нина Смит, обладающая уникальным голосом и стильным образом, представит свою новую программу, которая разнесет сердца слушателей на мелкие кусочки. Ее песни полны внутренних переживаний и интимных историй, что делает каждое выступление особенным. Ее свежий взгляд на музыку и необычные аранжировки сложно оставить без внимания.

Не пропустите!

Событие пройдет в уютной концертной площадке, где каждый сможет испытать атмосферу живого выступления. Приходите, чтобы насладиться музыкальными впечатлениями, познакомиться с новыми хитами и поддержать любимых исполнителей. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки!

Купить билет на концерт TattooIN и Нина Смит

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 900 ₽

