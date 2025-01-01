Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
TattooIN & Нина Смит
Киноафиша TattooIN & Нина Смит

TattooIN & Нина Смит

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Двойной концерт TattooIN и Нины Смит в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – двойной концерт популярных исполнителей TattooIN и Нины Смит! Это вечер, который подарит незабываемые впечатления и зарядит положительными эмоциями.

О группе TattooIN

Данный музыкальный коллектив известен своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы поп-рока и электроники. TattooIN завоевали сердца зрителей своими яркими композициями и запоминающимися текстами. Каждый их концерт – это настоящее шоу, полное энергии и драйва.

Нина Смит: уникальный голос и музыкальное разнообразие

Нина Смит – талантливая певица и автор песен, обладающая неподражаемым голосом и артистизмом. Ее творчество охватывает широкий спектр музыкальных жанров, что делает ее выступления особенно захватывающими. Она успела завоевать внимание не только поклонников, но и критиков.

Что ожидать от концерта?

Зрителей ждет невероятное музыкальное путешествие с множеством хитов и новых композиций. TattooIN и Нина Смит выступят с уникальными программами, подготовив собственные интерпретации известных песен. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого шоу!

Польза посещения концерта

Концерт – это не только возможность насладиться живой музыкой, но и шанс увидеть своих кумиров в непосредственной близости. Приятная атмосфера, возможность познакомиться с другими поклонниками и зарядиться положительной энергией гарантированы! Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 11 октября
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
6+
Классическая музыка
Concord Orchestra. Новогоднее шоу Белоснежный бал Иоганна Штрауса
29 декабря в 19:00 ДК «Красное Сормово»
от 1800 ₽
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
26 сентября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2900 ₽
Irina Islam и Кo
18+
Поп
Irina Islam и Кo
7 марта в 18:30 Premio
от 1900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше