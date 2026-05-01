Татарская народная дискотека
Татарская народная дискотека

18+
О концерте

Татарская народная дискотека в Уфе

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный татарской народной культуре! Татарская народная дискотека стартует с 19:00, а программа начнется в 20:00. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей народной музыки и танцев.

Что вас ждет?

На дискотеке вы сможете насладиться живой музыкой, исполненной талантливыми музыкантами. В программе — традиционные татарские танцы, которые легко освоить всем желающим. Не упустите шанс окунуться в атмосферу дружбы и веселья!

Интересные факты о татарской культуре

Татарская народная музыка богата разнообразием стилей и мелодий. Одним из самых известных инструментов является куйдак — народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли. На нашей дискотеке вы услышите как современные, так и традиционные мелодии, которые заставят вас танцевать до упаду!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. Ждем вас на Татарской народной дискотеке!

Май
30 мая суббота
23:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19

