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Татарская народная дискотека
Киноафиша Татарская народная дискотека

Татарская народная дискотека

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Танцы под татарские ритмы: «Татарская народная дискотека» в Уфе

Приглашаем вас на уникальное событие — «Татарская народная дискотека», который состоится в Уфе. Это не просто выступление, а целое погружение в мир татарской культуры и современной музыки.

Что вас ждет?

«Татарская народная дискотека» объединяет традиционные татарские мелодии и современные танцевальные ритмы. Спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей музыки и танца. В программе — зажигательные номера и фольклорные композиции, которые подарят зрителям возможность не только насладиться выступлением, но и поучаствовать в танцах.

«Татарская народная дискотека» будет интересна всем, кто любит танцевать и открывать для себя новое. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей, погрузившись в атмосферу веселья и радости.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события. 

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 20 сентября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
23:00 от 900 ₽

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