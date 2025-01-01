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Татарская народная дискотека
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Татарская народная дискотека

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Татарская народная дискотека: вечер танцев и веселья в Екатеринбурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный татарской народной культуре! Татарская народная дискотека стартует с 19:00, а программа начнется в 20:00. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей народной музыки и танцев.

Что вас ждет?

На дискотеке вы сможете насладиться живой музыкой, исполненной талантливыми музыкантами. В программе — традиционные татарские танцы, которые легко освоить всем желающим. Не упустите шанс окунуться в атмосферу дружбы и веселья!

Интересные факты о татарской культуре

Татарская народная музыка богата разнообразием стилей и мелодий. Одним из самых известных инструментов является куйдак — народный музыкальный инструмент, напоминающий гусли. На нашей дискотеке вы услышите как современные, так и традиционные мелодии, которые заставят вас танцевать до упаду!

Не упустите возможность стать частью этого яркого события. Ждем вас на Татарской народной дискотеке!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 августа
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 900 ₽

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