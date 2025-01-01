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Татарская народная дискотека Пермь
Киноафиша Татарская народная дискотека Пермь

Татарская народная дискотека Пермь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Татарская народная дискотека в Перми

Приглашаем вас на уникальное событие – «Татарская народная дискотека», которое состоится в Перми! Это вечер, где традиции татарской культуры встречаются с современными ритмами дискотек.

Что вас ждет?

На вечере выступят лучшие диджеи, которые подготовили уникальную программу, объединяющую народные татарские мелодии и современные музыкальные тренды. Вы сможете насладиться зажигательными танцами, участием в конкурсах и, конечно, традиционными татарскими угощениями!

Интересные факты

  • Татарская культура славится своими народными танцами и песнями, которые передаются из поколения в поколение.
  • Дискотеки в татарском стиле становятся все более популярными в России, так как они соединяют молодежь с корнями и традициями.
  • На мероприятии вы также сможете познакомиться с мастерами татарского народного искусства.

Билеты

Не забудьте приобрести билеты заранее! Их можно купить на официальном сайте ДК или в кассах. Успейте занять лучшие места!

Заключение

«Татарская народная дискотека» – это не просто вечер танцев. Это возможность прикоснуться к богатой культуре, встретить новых друзей и отлично провести время. Ждем вас на празднике!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 3 августа
Radius Concert Hall Пермь, Уральская, 85, ТРК «Горный Хрусталь», 3 этаж
19:00 от 900 ₽

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