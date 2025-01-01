Татарская народная дискотека Пермь

Приглашаем вас на уникальное событие – «Татарская народная дискотека», которое состоится в Перми! Это вечер, где традиции татарской культуры встречаются с современными ритмами дискотек.
На вечере выступят лучшие диджеи, которые подготовили уникальную программу, объединяющую народные татарские мелодии и современные музыкальные тренды. Вы сможете насладиться зажигательными танцами, участием в конкурсах и, конечно, традиционными татарскими угощениями!
Не забудьте приобрести билеты заранее! Их можно купить на официальном сайте ДК или в кассах. Успейте занять лучшие места!
«Татарская народная дискотека» – это не просто вечер танцев. Это возможность прикоснуться к богатой культуре, встретить новых друзей и отлично провести время. Ждем вас на празднике!