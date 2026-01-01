Татарская чак-чак дискотека

Грандиозная татарская дискотека

Душевное и по-настоящему домашнее мероприятие, которое перенесёт вас в атмосферу любимых татарских и башкирских хитов. Здесь вы сможете не только насладиться музыкой, но и принять участие в конкурсах, розыгрышах и знакомстве с новыми людьми.

Программа события

Выступление народной артистки РБ Дамиры Саетовой, известной благодаря своему хиту «Мин эзл?дем даладан».

Ваши любимые артисты - МС Раил и Филюс.

DJ Ильмир Булатович и Булат Ильшатович создадут незабываемую атмосферу на сцене.

Большой хоровод и караоке для всех желающих.

Зелёные браслеты для тех, кто открыт к знакомствам, а также медляки и танцы до упаду.

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события, наполненного радостью, танцами и душевным общением!