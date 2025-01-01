Меню
Татарча Стендап шоу
Киноафиша Татарча Стендап шоу

Татарча Стендап шоу

16+
Возраст 16+

О концерте

Татарча stand up шоу: искренний смех и хорошие истории в «Шарык клубы»

Татарча stand up шоу – это вечер, наполненный хорошим настроением и умными шутками о жизни. Молодые комики представят зрителям свои уникальные истории и наблюдения, заставляя смеяться и задумываться о знакомом каждому.

Шоу объединяет талантливых исполнителей, которые смело делятся своими мыслями на актуальные темы. Каждый номер – это не просто шутки, а отражение реальности, в которой мы живем. Зрители смогут насладиться свежими взглядами на повседневные ситуации и найти в них частичку себя.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Аудитория ждет уникальное сочетание искренности и юмора, которое оставит яркое впечатление и поднимет настроение.

Купить билет на концерт Татарча Стендап шоу

Январь
29 января четверг
19:00
Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы» Казань, Татарстан, 8

