Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Татарча стендап – шәп юмор кичәсе! (Татарский стендап)
Киноафиша Татарча стендап – шәп юмор кичәсе! (Татарский стендап)

Татарча стендап – шәп юмор кичәсе! (Татарский стендап)

16+
Возраст 16+

О концерте

Вечер татарского стендапа в театре «Нур»

В малом зале театра «Нур» пройдет вечер настоящего татарского стендапа. Это возможность насладиться живым юмором на родном языке.

Тёплая атмосфера и искренний смех

Комики, выступающие на татарском языке, расскажут о жизни и знакомых каждому ситуациях. Юмор будет без наигранности и масок, что создаст действительно близкую атмосферу для зрителей.

Выступление для любителей татарской культуры

Этот вечер понравится всем, кто ценит татарскую культуру и язык. Тёплая атмосфера, искренний смех и шутки, которые поймут и оценят все, кто пришёл насладиться татарским юмором.

Приходите за хорошим настроением

Если вы давно искали возможность от души посмеяться и провести вечер в приятной компании, этот стендап именно для вас. Не пропустите шанс зарядиться положительными эмоциями!

Купить билет на концерт Татарча стендап – шәп юмор кичәсе! (Татарский стендап)

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
26 февраля четверг
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 300 ₽

В ближайшие дни

Thomas Mraz
16+
Хип-хоп
Thomas Mraz
13 мая в 20:00 Тинькофф-холл
от 1600 ₽
Отчетный концерт НСЭТ «Дива»
6+
Эстрада
Отчетный концерт НСЭТ «Дива»
23 мая в 18:00 Башкортостан
от 400 ₽
Hofmannita
16+
Поп
Hofmannita
16 мая в 20:00 Dom Печати
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше