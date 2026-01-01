6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+

О концерте

Татарча солянка: вечер татарской музыки и веселья

КДК имени В.И. Ленина приглашает вас на незабываемый концерт, где за три часа вы сможете насладиться атмосферой праздника татарской песни.

Музыка и юмор в одном вечере

В программе мероприятия вас ждут динамичные композиции и шутки от ведущих. Участники концерта — артисты, чьи песни занимали верхние строчки хит-парадов.

Ведущие вечера

Ведущими концерта выступят Байбулат и Илназ Миннеханов, известные своими яркими выступлениями и харизмой. Они создадут весёлую атмосферу, которая сделает ваш вечер незабываемым.

Для кого этот концерт?

Концерт будет интересен не только любителям татарской музыки, но и всем, кто ценит весёлые вечера с хорошей музыкой и дружескими шутками. Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой!

Сентябрь
16 сентября среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 800 ₽

