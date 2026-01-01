Татар Жыры 27

Возраст 6+

О концерте

Фестиваль Татар Жыры в Казани: музыка, которая объединяет

Представьте место, где время останавливается. Где песни, знакомые с детства, звучат так, будто написаны вчера. Где зал дышит в унисон, а сцена взрывается эмоциями каждую секунду. Это не магия — это Фестиваль «Татар Жыры».

27 лет назад никто не верил, что у татарской эстрады может быть свой «Грэмми». Но вопреки скептикам, в декабре 1999 года случилось чудо: корабль-сцена, первая бриллиантовая брошь в виде барса и дерзкая идея, которая перевернула всё.

Сегодня «Татар Жыры» — это больше, чем фестиваль. Это наша общая ДНК. Это килограммы чистого золота, врученных лучшим. Более 200 имен, ставших легендами, и свыше 2 000 песен, которые поет вся нация — от Казани до Сиднея.

Уникальный музыкальный опыт

В чем же загадка? Она в удивительном миксе прошлого и будущего. Здесь техно-аранжировки переплетаются с народными мотивами, а баян звучит в унисон с бассбустом. Здесь рождаются хиты, под которые наутро проснется вся республика, и которые будут петь любители татарской музыки по всему миру весь следующий год.

Живая традиция

«Татар Жыры» не хранит традиции в музее — он вдыхает в них жизнь. Это главное предновогоднее чудо, которое невозможно объяснить; его можно только почувствовать.

19 декабря суббота
17:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 3000 ₽

