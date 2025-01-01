Меню
Татар Жыры 26 Казань
Киноафиша Татар Жыры 26 Казань

Татар Жыры 26 Казань

6+
Возраст 6+

О концерте

Татар жыры: главный татарский концерт года

Фестиваль «Татар Жыры», отметивший свой 25-летний юбилей, открывает новую страницу в истории эстрадных музыкальных праздников. Это событие собирает на одной сцене не только мэтров татарской эстрады, но и молодых хитмейкеров, создавая уникальную атмосферу творческого общения.

Традиции и новшества

На фестивале можно будет увидеть разнообразные выступления, которые порадуют как давних поклонников, так и новых зрителей. Сценография мероприятия обещает стать еще более виртуозной, что добавит зрелищности и яркости в каждое выступление.

Секреты успеха

На протяжении четверти века «Татар Жыры» успешно поддерживает особую связь со своими зрителями. Каждая песня, звучащая со сцены, затрагивает струны загадочной татарской души и наполнена искренними эмоциями, которые невозможно забыть.

Что удивит зрителей

Фестиваль особенно понравится тем, кто ценит музыку и культуру Татарстана. Он станет отличной возможностью для зрителей познакомиться с новыми талантами и насладиться творчеством известных исполнителей.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного музыкального события в МВЦ «Казань Экспо» и ощутить настоящую магию татарской музыки!

Купить билет на концерт Татар Жыры 26 Казань

В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
17:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 4500 ₽

