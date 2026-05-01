Tasso
Киноафиша Tasso

Tasso

О концерте

TASSO на сцене: яркие эмоции и незабываемые мгновения

TASSO — новое имя на музыкальной сцене, артистка, которая завоевала сердца зрителей благодаря потрясающему голосу и эмоциональным выступлениям. Она стала известна после победы в проекте «Голос. Дети», а её хит «Таю» мгновенно возглавил чарты Apple Music и iTunes в нескольких странах.

Уникальный музыкальный стиль

Творчество TASSO — это гармония pop, R&B и synth pop, в сочетании с искренними текстами и необычным тембром вокала. Её голос звучит глубоко и чувственно, создавая уникальную связь со слушателем.

Живое выступление

На концерте TASSO зрители смогут насладиться мощным звуком live-бэнда и энергетикой сцены. В программе — главные хиты, такие как «Таю», «Тот самый трек», «Тихо», а также новые релизы и уникальные музыкальные моменты, которые рождаются только в этот вечер.

Это не просто концерт — это вечер, наполненный эмоциями, которые останутся с вами надолго. Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события!

Июнь
6 июня суббота
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽
29 мая пятница
20:00
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 2300 ₽
31 мая воскресенье
20:00
Big Twin Arena Казань, просп. Хусаина Ямашева, 115а
от 2700 ₽
19 июня пятница
20:00
Ibiza Санкт-Петербург, Садовая, 12
от 2000 ₽
20 июня суббота
20:00
Архитектор Краснодар, Красная, 118
от 3000 ₽

