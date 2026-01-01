«Ел боламын десең, бесігіңді түзе». Қыз өсіруге ерекше мән берген қазақ үшін осы ұғым - қағида. Толықсып бойжетіп, өз теңіне ұзатылғалы отырған, атына заты сай Таңсұлудың тағдыры ғасырлар бойғы қазақ қыздарының еншісі. Тұтқынға түскен ару көз құрты болған сұлулығын өз еркімен тәрк етеді. Ұрпағын аман сақтап, махаббатына да қылаң түсірмейді. Қанша қиын күн туса да мойымай, ұлына бабалар рухын жырлайды.
…Өзінің мұндай талайлы тағдырын он жасында түсінде көрген Таңсұлу - Ұлы Даланың жазылмаған заңы тектілік пен намыстың символы десе болады.
Кейіпкерлер:
Таңсұлу - А. Мағзұм
Жеңгесі - Б. Қажынәбиева
Жойқын - Қ. Набиолла
Бәйбіше - Г. Тутова
Қалмақ бегі - Ә. Базарбай
Сағила З. Кармен
Ұлдары - Д. Анарбай, Ғ. Амангелдіұлы
Қалмақ шалы - Ж. Байсалбеков
Балгер кемпір - Г. Жакупова
Қалмақ қыздары - Л. Тілеуова, М. Келгенбай
Қалмақ әйел - М. Абсадыкова