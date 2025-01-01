Спектакль «Таська»: История любви и вдохновения

Малика Икрамова представляет новый спектакль «Таська», который погружает зрителей в мир Михаила Афанасьевича Булгакова и его первой жены, Татьяны Лаппа. Этот проект — дань уважения женщине, которая сыграла важнейшую роль в жизни великого писателя, но о которой часто забывают.

Неизвестная героиня

Татьяна Лаппа, прожившая с Булгаковым одиннадцать лет, была его верным другом и поддержкой в трудные времена. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, и в случае с Булгаковым это утверждение подтверждается. Она трижды спасала его от смерти и делила с ним все тяготы жизни. Но почему же Татьяна осталась в тени? Возможно, это связано с болью, которую они испытали в момент расставания.

Цель спектакля

Режиссер Глеб Черепанов говорит: «Рядом с каждым большим человеком есть те, кто помог ему стать собой. У Булгакова тоже был такой тайный ангел-хранитель — женщина, которая его любила. Нам важно, чтобы мир узнал о Татьяне Николаевне.»

Спектакль не является документальным, это скорее трагикомическая и музыкальная фантазия о Булгакове — о его уникальной вселенной, полной парадоксов. «Мастер и Маргарита» пока ещё не написан, но он уже совсем рядом!

