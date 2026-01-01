Возраст 6+
Билеты от 300₽

О выставке

Чайные традиции в клубе «Тары-Бары»

В клубе «Тары-Бары» ГБУК г. Москвы «ФЦ Москва» пройдет уникальная китайская чайная церемония. Мероприятие обещает стать особенным благодаря участию гостей из Китая, которые познакомят всех с тонкостями этой древней традиции.

На церемонии будут предложены не только изысканные китайские чаи, но и русские плюшки и печенье от студентов кулинарного колледжа. Эти угощения позволят создать атмосферу дружеского общения и перекрестка культур.

Интересные факты о чаепитии на Руси

Знаете ли вы, что традиция чаепития в России появилась раньше, чем в Англии и Голландии? Первый чай был привезен в Россию в 1567 году, когда купцы во время путешествия в Китай привезли с собой это удивительное «китайское травяное зелье». С тех пор чай стал неотъемлемой частью русской культуры.

Погрузитесь в атмосферу чая и откройте для себя новые традиции вместе с нами в клубе «Тары-Бары»!

Август
Сентябрь
26 августа среда
16:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 300 ₽
9 сентября среда
16:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 300 ₽
23 сентября среда
16:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 300 ₽

