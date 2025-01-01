Первое заседание Клуба "Тары-бары"

27 августа в 16:00 состоится первая встреча Клуба “Тары-бары”. Мы рады пригласить всех желающих прикоснуться к народной культуре!

Программа "Любимые мелодии из кинофильмов"

В этот день вас ждет уникальная программа “Любимые мелодии из кинофильмов...”, посвященная известным и горячо любимым композициям из старых советских кинофильмов. Это отличная возможность вспомнить музыкальные произведения, которые стали классикой.

Специальный гость события

На открытии клуба выступит художественный руководитель Фольклорного центра “Москва”, народный артист Владимир Сергеевич Девятов. Его вклад в сохранение и развитие русской культурной традиции несомненно станет украшением вечера.

Присоединяйтесь к нам!

Приходите познакомиться с русской культурой и пообщаться с единомышленниками. Каждое выступление — это возможность не только насладиться музыкальными произведениями, но и обсудить их значение в контексте нашей истории.