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Тартюф
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

Насколько далеко лжец может зайти в своих интригах? 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Рязанский театр драмы открывает новый сезон волнующим спектаклем "Тартюф". В этой постановке рассматривается, насколько далеко лжец может зайти в своих интригах, а простодушный человек в своем доверии. Хотя контекст спектакля вдохновлен творчеством Мольера, в нем также присутствуют современные акценты.

К несчастью, в наше время многие поддаются искушению тартюфов, позволяя лжецам войти в свою жизнь и завладеть ею. Мы видим подобное влияние ложных гуру, сектантов, психологов, коучей и политиков, собирающих огромное количество последователей. Имя Тартюфа давно стало символом, и такие личности процветают и по сей день. Эти ловкие мистификаторы умело навязывают другим свой образ жизни и мышления, игнорируя мораль и нравственность. Они представляют собой индивидуумов, лишенных совести, обученных лишь громким и правильным лозунгам. В новой интерпретации "Тартюфа" зрители смогут обнаружить современные оттенки в этой классической истории.

Режиссер
Гульнара Галавинская
В ролях
Андрей Блажилин
Анастасия Бурмистрова
Роман Горбачев
Анастасия Дягилева
Дарья Егорова

Фотографии

Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф Тартюф
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