Рязанский театр драмы открывает новый сезон волнующим спектаклем "Тартюф". В этой постановке рассматривается, насколько далеко лжец может зайти в своих интригах, а простодушный человек в своем доверии. Хотя контекст спектакля вдохновлен творчеством Мольера, в нем также присутствуют современные акценты.

К несчастью, в наше время многие поддаются искушению тартюфов, позволяя лжецам войти в свою жизнь и завладеть ею. Мы видим подобное влияние ложных гуру, сектантов, психологов, коучей и политиков, собирающих огромное количество последователей. Имя Тартюфа давно стало символом, и такие личности процветают и по сей день. Эти ловкие мистификаторы умело навязывают другим свой образ жизни и мышления, игнорируя мораль и нравственность. Они представляют собой индивидуумов, лишенных совести, обученных лишь громким и правильным лозунгам. В новой интерпретации "Тартюфа" зрители смогут обнаружить современные оттенки в этой классической истории.