Тартюф
Киноафиша Тартюф

Спектакль Тартюф

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тартюф: лицемерие под маской святости

Спектакль «Тартюф» представляет собой захватывающее театральное действие, основанное на пьесе Мольера, которая уже на протяжении многих лет привлекает зрителей своим остроумием и критикой лицемерия.

Сюжет

Действие разворачивается в доме Оргона и его матушки, госпожи Пернель. Главный герой, Тартюф, уверенно занимает центральное место в их жизни, и оба считают его примером высокой нравственности и искренней веры. Однако остальная часть семьи не поддается обману и начинает видеть истинное лицо Тартюфа — лицемера, который использует доверие других в своих корыстных интересах.

Конфликт

Пьеса сосредоточена на попытках домочадцев разоблачить Тартюфа и вернуть свою жизнь на нормальные рельсы. Этот конфликт создает комичные, но в то же время драматичные ситуации, раскрывая истинные человеческие пороки и слабости.

Почему стоит посмотреть

«Тартюф» — это не только развлечение, но и возможность задуматься о вечных вопросах морали, доверия и манипуляций. Спектакль поставлен с актуальными инсценировками и острым юмором, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Не упустите шанс увидеть эту классическую пьесу в современном исполнении, которая обещает погрузить вас в мир остроумия и глубоких размышлений.

Купить билет на спектакль Тартюф

Октябрь
22 октября среда
19:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 600 ₽

