Спектакль Тартюф

Действие спектакля «Тартюф» происходит в живописном Париже, в доме благочестивого Оргона. На первый взгляд, жизнь в этом доме идиллическая, однако всё меняется, когда в доверие к Оргону втирается молодой человек по имени Тартюф.
Оргон, одержимый преданностью Тартюфу, становится слепым к его истинной природе. Он готов отдать свою дочь за этого лицемера и не замечает похотливых взглядов в адрес своей жены Эльмиры. Вся семья Оргона пытается открыть ему глаза на истинные намерения Тартюфа, но их попытки оказываются тщетными.
История могла бы закончиться печально, если бы не гениальный Мольер, который придумал счастливый финал. Спектакль поднимает важные вопросы о лицемерии и искренности, о том, как легко можно обмануться в людях и как важно быть внимательным к своим близким.
Не упустите возможность увидеть эту классическую комедию в исполнении талантливых актёров. Спектакль обязательно заставит вас задуматься о человеческой природе и искренности в отношениях!