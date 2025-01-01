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Тартюф
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Спектакль Тартюф

12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

«Тартюф»: Комедия о лицемерии и искренности

Действие спектакля «Тартюф» происходит в живописном Париже, в доме благочестивого Оргона. На первый взгляд, жизнь в этом доме идиллическая, однако всё меняется, когда в доверие к Оргону втирается молодой человек по имени Тартюф.

Слепота преданности

Оргон, одержимый преданностью Тартюфу, становится слепым к его истинной природе. Он готов отдать свою дочь за этого лицемера и не замечает похотливых взглядов в адрес своей жены Эльмиры. Вся семья Оргона пытается открыть ему глаза на истинные намерения Тартюфа, но их попытки оказываются тщетными.

Счастливый финал от Мольера

История могла бы закончиться печально, если бы не гениальный Мольер, который придумал счастливый финал. Спектакль поднимает важные вопросы о лицемерии и искренности, о том, как легко можно обмануться в людях и как важно быть внимательным к своим близким.

Интересные факты

  • «Тартюф» был написан в 1664 году и стал одной из самых известных комедий Мольера.
  • Спектакль поднимает актуальные темы, которые остаются востребованными и в наше время.
  • Мольер сам играл роль Тартюфа в первых постановках, что добавляло дополнительный блеск этому персонажу.

Не упустите возможность увидеть эту классическую комедию в исполнении талантливых актёров. Спектакль обязательно заставит вас задуматься о человеческой природе и искренности в отношениях!

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Сергей Ковалев
Вадим Райкин
Людмила Кожевникова
Игорь Бровин
Рифат Сафиулин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 400 ₽
30 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 400 ₽

Фотографии

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