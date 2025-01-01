Спектакль Тартюф

Вечная Комедия Мольера на сцене ТЮЗа имени Брянцева

Сценическая версия пьесы Жана-Батиста Мольера «Тартюф, или Обманщик», постановка которой осуществлена режиссером Евгением Марчелли, вновь в центре внимания театральной публики. Перевод с французского выполнен Е. Федюкиным. Эта великая комедия является одним из ключевых произведений мирового репертуара и уже более трех столетий привлекает зрителей благодаря своей грандиозной сценической истории и бурной предыстории, включающей в себя скандалы и двукратные запреты.

История, которая не теряет актуальности

Мольер создал персонажа, чье имя стало нарицательным, символизируя лицемерие и ханжество. Эти темы остаются актуальными даже спустя 360 лет, не теряя своей значимости и визуальной выразительности. Спектакль в Моссовете, благодаря художественному почерку Марчелли, предлагает новое прочтение известных героев, открывая их в ином свете.

Новая интерпретация классики Мольера

Режиссер акцентирует внимание на психологических аспектах пьесы, что позволяет зрителям увидеть знакомые образы с неожиданной стороны. В центре сюжета — молодая жена Оргона, Эльмира, которая после свадьбы превращает их дом в место постоянного праздника. Это нововведение вносит смятение в жизнь самого Оргона, и возникает вопрос: чем это может закончиться? Ответ на него вы сможете найти в нашем спектакле.

