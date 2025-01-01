«Тартюф» — одна из самых известных комедий Мольера, написанная в 1664 году. Эта пьеса с ярким сатирическим подтекстом обличает ханжество, лицемерие и льстивость общества. Главный герой, Тартюф, представляет собой законченного плута, который, прикрываясь цитатами из Священного Писания, использует свою хитрость для достижения корыстных целей.
На протяжении веков по пьесе было поставлено множество выдающихся спектаклей. Одним из самых запоминающихся стала постановка Анатолия Эфроса с Станиславом Любшиным и Анастасией Вертинской в главных ролях, премьера которой состоялась в 1981 году на сцене филиала МХАТа им. М. Горького.
В новом спектакле режиссер Евгений Писарев предлагает зрителям переосмысленный взгляд на классический сюжет. Он переносит действие во Францию наших дней, в особняк буржуазного семейства, который не так уж приятен на вид. В интерпретации Писарева Тартюф становится не просто мошенником, а циником, который использует моральные нормы как оружие для захвата чужого имущества.
Режиссер отмечает: «Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным. Поэтому я позвал на заглавную роль Сергея Волкова, который несколько лет назад репетировал в спектакле «Идиот», но, к сожалению, до премьеры не дошел.» Несмотря на серьезный подход, спектакль представляет собой семейное драмеди в духе сатирического сериала «Наследники».
Писарев использует новый перевод с острой и ироничной интонацией, что придаёт спектаклю свежесть и актуальность. «Я надеюсь, что зрителю будет смешно, потому что все ситуации узнаваемы, а параллели очевидны» — добавляет режиссер.
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию «Тартюфа» на сцене. Билеты уже в продаже!