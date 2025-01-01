Новая интерпретация «Тартюфа» на сцене театра Глобус

«Тартюф» — одна из самых известных комедий Мольера, написанная в 1664 году. Эта пьеса с ярким сатирическим подтекстом обличает ханжество, лицемерие и льстивость общества. Главный герой, Тартюф, представляет собой законченного плута, который, прикрываясь цитатами из Священного Писания, использует свою хитрость для достижения корыстных целей.

Классика в новой интерпретации

На протяжении веков по пьесе было поставлено множество выдающихся спектаклей. Одним из самых запоминающихся стала постановка Анатолия Эфроса с Станиславом Любшиным и Анастасией Вертинской в главных ролях, премьера которой состоялась в 1981 году на сцене филиала МХАТа им. М. Горького.

Современная версия от Евгения Писарева

В новом спектакле режиссер Евгений Писарев предлагает зрителям переосмысленный взгляд на классический сюжет. Он переносит действие во Францию наших дней, в особняк буржуазного семейства, который не так уж приятен на вид. В интерпретации Писарева Тартюф становится не просто мошенником, а циником, который использует моральные нормы как оружие для захвата чужого имущества.

Режиссер отмечает: «Мне хочется, чтобы Тартюф был перевернутым князем Мышкиным. Поэтому я позвал на заглавную роль Сергея Волкова, который несколько лет назад репетировал в спектакле «Идиот», но, к сожалению, до премьеры не дошел.» Несмотря на серьезный подход, спектакль представляет собой семейное драмеди в духе сатирического сериала «Наследники».

Новый перевод и языковая игра

Писарев использует новый перевод с острой и ироничной интонацией, что придаёт спектаклю свежесть и актуальность. «Я надеюсь, что зрителю будет смешно, потому что все ситуации узнаваемы, а параллели очевидны» — добавляет режиссер.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию «Тартюфа» на сцене. Билеты уже в продаже!