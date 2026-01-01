Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тартар
Киноафиша Тартар

Спектакль Тартар

16+
Продолжительность 20 минут
Возраст 16+

О спектакле

Танцевальный спектакль «Тартар»

Представьте себе объект, покрытый множеством наклеек. Именно так построена хореография нашего спектакля «Тартар». Мы с партнерами стремимся к коллажности, скорости и гротеску, создавая уникальное танцевальное пространство.

Коллаж идей и образов

На сцене вы увидите сочетание различных образов, мыслей и танцевальных техник. Мы используем элементы, напоминающие вырезки из журналов, предметы, найденные на улице, и полароидные фотографии облаков, камней и птиц. Каждый из этих элементов становится частью общего коллажа, в котором наряду с хореографией проявляется множество тем.

Персонажи спектакля

Среди героев — агрессивный интервьюер, охотящийся за сенсацией, и злой диктатор, который становится комичным элементом шоу. Это создает напряжение между серьезностью и абсурдностью, заставляя зрителей задуматься над происходящим на сцене.

Татарская традиция и творчество

Мы татары, которые приготовили «соус тартар» в метафорическом смысле. Наша хореография полна иронии и пробуждает к поиску ответов на важные вопросы. В этой динамичной композиции мы ищем и чего-то ждем, оставляя зрителя в неведении о том, что произойдет дальше.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе яркие образы и живую хореографию, погружая зрителя в мир современных танцевальных интерпретаций.

В ролях
Нурбек Батулла
Мария Нуриева
Марсель Нуриев

Купить билет на спектакль Тартар

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
20:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Охота жить
16+
Драма

Охота жить

31 октября в 18:00 Театр на Васильевском
от 800 ₽
Конек-горбунок
6+
Детский Кукольный

Конек-горбунок

30 сентября в 11:00 Театр сказки
от 600 ₽
Розенкранц и Гильденстерн мертвы
18+
Драма Премьера

Розенкранц и Гильденстерн мертвы

29 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше