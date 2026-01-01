Мистический вечер с картами Таро от театра TURDUS

С давних времен любопытство побуждает людей обращать взор к звездам и искать ответы на вопросы в тайных символах. Императоры, полководцы, политики, дизайнеры и модельеры часто прибегали к помощи предсказателей. В чем заключается мистическая притягательность астрологии и гадании на картах Таро? Действительно ли звезды могут предсказывать судьбу, или все же ее вершит сам Человек?

О спектакле

В новой постановке модного театра «TURDUS» на эту тему порассуждают персонажи Старших арканов Таро. Шут, Звезда, Луна и даже Смерть не просто «оживут» перед зрителями, но и поведают о загадочных событиях из жизни реальных исторических личностей. Зрители узнают, как Наполеон встретил Жозефину и при чем здесь гадательный салон Марии Ленорман, существовал ли на самом деле граф Калиостро, и удалось ли Николя Фламелю создать философский камень.

Режиссерская концепция

По словам режиссера Анастасии Ноховой: «Несмотря на всю таинственность, спектакль получился легким и ироничным. Персонажи Старших арканов не занимаются нравоучениями и не дают советов, а предлагают погрузиться в приятное путешествие по миру тайных знаков. Игру актеров дополняют потрясающие вокальные номера и музыка. И, конечно, какой же мистический салон обойдется без вопроса к звездам? Каждый гость вечера сможет задать свой вопрос картам».

Атмосфера вечера

Воссоздаем новогоднюю атмосферу мистического салона: рассадка гостей за столиками, обслуживание через официантов и приветственный напиток. Дресс-код – наряды, вдохновленные эстетикой карт Таро. Театр «TURDUS» – повод выйти в свет!

Актерский состав

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