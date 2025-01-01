Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тарлан. Кинопоказ
Киноафиша Тарлан. Кинопоказ

Спектакль Тарлан. Кинопоказ

12+
Возраст 12+

О спектакле

Кинопоказ в Театре им. Г. Камала: история о дружбе и гордости

В новом здании Театра Государственного Академического Татарского им. Г. Камала пройдет увлекательный кинопоказ, который станет настоящим подарком для зрителей. Главный герой фильма – маленький Закир, который получает в опеку жеребенка. Его страсть к азартным играм приводит к неожиданным последствиям.

Сюжет

Закир, будучи азартным мальчиком, заключает пари с деревенским парнем, что сможет выиграть на скачках. В этом ему помогает мудрый дед Сафа, который делится своим опытом и помогает тренировать жеребенка. Городская девушка Айгуль также играет важную роль в жизни Закира, поддерживая их с уборкой и кормлением лошади.

Темы и мотивы

Фильм поднимает важные темы о дружбе, ответственности и влиянии человеческих качеств на судьбу. История о Закире и его жеребенке показывает, как гордость и азарт могут иметь серьезные последствия. Зрители, которым нравятся истории о взаимоотношениях между людьми и животными, непременно найдут в этом фильме что-то близкое для себя.

Не пропустите!

Кинопоказ обещает стать интересным событием для всех любителей театра и кино. Уникальная атмосфера нового здания Театра им. Г. Камала добавит особый шарм к просмотру. Позаботьтесь о билетах заранее, чтобы не пропустить этот замечательный фильм!

