Тарелки
Киноафиша Тарелки

Спектакль Тарелки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тарелки»: путешествие между жизнью и смертью

После смерти мозг продолжает работать ещё семь минут. В ходе этих минут мы переживаем всю свою жизнь заново, как во сне. Именно во сне время теряет логику, становится метафорой, воспоминанием или иллюзией. Задумывались ли вы, возможно, вы сейчас как раз и находитесь в этих семи минутах? Откуда вам знать, живы вы или всего лишь мысль о себе? Все ли вокруг — лишь отзвуки прошедшего, попытки осмыслить бессмысленное?

Спектакль «Тарелки», вдохновлённый абсурдистским миром Евгения Ионеско, предлагает зрителю погрузиться в уникальное пространство между жизнью и смертью, реальностью и воспоминанием. Вместе с героями вы будете приглашены на событие, которое остается невидимым для глаз. Каждый предмет на сцене — символ прошлого, каждое слово — эхо забытого диалога.

Темы и атмосфера спектакля

Спектакль исследует тему человеческого существования через призму последних мгновений сознания, где абсурд становится ближе к истине, чем логика. Это захватывающее исследование полезно как для ценителей театра, так и для тех, кто интересуется философскими вопросами о жизни и смерти.

Интересные факты

Абсурдизм, ставший основой спектакля, стал популярным направлением в театре XX века, предлагая зрителям уникальный взгляд на существование. Однако, «Тарелки» не только удивляют своей оригинальностью, но и вызывают глубокие размышления о том, что значит быть человеком.

Не упустите шанс стать частью этого необычного театрального опыта и задуматься о своем месте в этом мире!

В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
19:30
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5

