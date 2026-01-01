Tardigrade Inferno: Огненное шоу в поддержку нового альбома

Как огромный пылающий феникс, Tardigrade Inferno расправляет свои крылья и сметает остатки тлеющего цирка. Впереди масштабный тур в поддержку нового альбома «Hush»!

Спектакль охватит 26 городов, где зрители смогут насладиться неистовым шоу. Впервые прозвучат вживую новые песни — ироничные, энергичные и эмоционально заряженные. На вечере также будут звучать проверенные временем хиты, ставшие любимыми по всей стране, добавляя эстетического безумия и жутковатой красоты.

Добро пожаловать на шоу, которое даже Виктор Франкенштейн назвал бы «слишком живым». Приходите убедиться в этом сами!

Информация о мероприятии

Обратите внимание на следующие правила:

Проход на мероприятие возможен для зрителей старше 16 лет.

Служба безопасности вправе потребовать подтверждение возраста в виде оригинала паспорта или данных с портала Госуслуги.

Зрители младше 16 лет могут пройти только в сопровождении родителей или опекунов, либо при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей или опекунов у совершеннолетнего сопровождающего. Наличие оригиналов документов, подтверждающих личность и родство, обязательно.

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события!