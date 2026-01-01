Оповещения от Киноафиши
Tardigrade Inferno
Билеты от 2000₽
Киноафиша Tardigrade Inferno

Tardigrade Inferno

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте

Tardigrade Inferno: Огненное шоу в поддержку нового альбома

Как огромный пылающий феникс, Tardigrade Inferno расправляет свои крылья и сметает остатки тлеющего цирка. Впереди масштабный тур в поддержку нового альбома «Hush»!

Спектакль охватит 26 городов, где зрители смогут насладиться неистовым шоу. Впервые прозвучат вживую новые песни — ироничные, энергичные и эмоционально заряженные. На вечере также будут звучать проверенные временем хиты, ставшие любимыми по всей стране, добавляя эстетического безумия и жутковатой красоты.

Добро пожаловать на шоу, которое даже Виктор Франкенштейн назвал бы «слишком живым». Приходите убедиться в этом сами!

Информация о мероприятии

Обратите внимание на следующие правила:

  • Проход на мероприятие возможен для зрителей старше 16 лет.
  • Служба безопасности вправе потребовать подтверждение возраста в виде оригинала паспорта или данных с портала Госуслуги.
  • Зрители младше 16 лет могут пройти только в сопровождении родителей или опекунов, либо при наличии нотариально заверенной доверенности от родителей или опекунов у совершеннолетнего сопровождающего. Наличие оригиналов документов, подтверждающих личность и родство, обязательно.

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Tardigrade Inferno

Помощь с билетами
Апрель
25 апреля суббота
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽
В других городах
Март
Апрель
21 марта суббота
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2000 ₽
28 марта суббота
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 2000 ₽
29 марта воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2000 ₽
2 апреля четверг
20:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2000 ₽
5 апреля воскресенье
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 2000 ₽
7 апреля вторник
20:00
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
от 2000 ₽
10 апреля пятница
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 2000 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 2000 ₽
14 апреля вторник
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2000 ₽
15 апреля среда
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2000 ₽
17 апреля пятница
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 2000 ₽
18 апреля суббота
20:00
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
от 2000 ₽
19 апреля воскресенье
20:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
21 апреля вторник
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 2000 ₽
24 апреля пятница
20:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 2000 ₽

