Как огромный пылающий феникс, Tardigrade Inferno расправляет свои крылья и сметает остатки тлеющего цирка. Впереди масштабный тур в поддержку нового альбома «Hush»!
Спектакль охватит 26 городов, где зрители смогут насладиться неистовым шоу. Впервые прозвучат вживую новые песни — ироничные, энергичные и эмоционально заряженные. На вечере также будут звучать проверенные временем хиты, ставшие любимыми по всей стране, добавляя эстетического безумия и жутковатой красоты.
Добро пожаловать на шоу, которое даже Виктор Франкенштейн назвал бы «слишком живым». Приходите убедиться в этом сами!
