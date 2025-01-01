Меню
Тараканы
Билеты от 2000₽
Киноафиша Тараканы

Спектакль Тараканы

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 12+
Режиссер Полина Золотовицкая
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль о семейных перипетиях «Тараканы» в Театральном центре на Страстном

По мнению экспертного совета «Золотой маски», спектакль стал одним из самых заметных в сезоне 2018-2019 гг. и попал в лонг-лист премии. Также на IX театральном фестивале «Ваш выход!» исполнителю Папы и Таракана-дяди (засл. арт. РФ Сергей Чуркин) была вручена победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Режиссер Полина Золотовицкая описывает свою работу как «интересную возможность поговорить со сцены одновременно и с детьми, и со взрослыми о семейных проблемах. Каждый найдет в этой истории что-то для себя и о себе». История разворачивается в конце 80-х годов, в эпоху, когда в стране царил страшный дефицит.

Сюжет, полный реализма и фантазии

Перед зрителем предстанет история неблагополучной семьи, живущей в панельном доме, где царят ссоры и разлад. Родители постоянно конфликтуют, а в квартире обитают тараканы. Главный герой — мальчик Лёша — наблюдает за разводом родителей и их нелюбовью, одновременно мечтая о диалоге и понимании.

Доступный и увлекательный детский спектакль

Спектакль написан как детский, но подходит для всех возрастов благодаря многим узнаваемым и забавным вещам. Лёша мечтает стать писателем — профессией, о которой грезили многие дети, наряду с мечтами о космонавтике или искусстве.

Улыбка сквозь слёзы

Несмотря на драматизм сюжета и положение главного героя, постановка не оставляет зрителей в унынии. Она вызывает улыбки, смех и умиление, а послевкусие оставляет светлое желание заботливее относиться к близким.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который затрагивает важные семейные темы и оставляет тёплые чувства в сердцах зрителей.

Январь
28 января среда
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 2000 ₽

Фотографии

Тараканы Тараканы Тараканы Тараканы

