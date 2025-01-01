Спектакль «Тараканы»: о семейных проблемах через призму детства

Спектакль «Тараканы» привлек внимание зрителей и критиков. По мнению экспертного совета Золотой маски, он стал одним из самых заметных в сезоне 2018-2019 гг. и попал в лонг-лист премии. На IX театральном фестивале «Ваш выход!» засл. арт. РФ Сергей Чуркин, сыгравший роль Папы и Таракана-дяди, был удостоен награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Режиссер Полина Золотовицкая делится своими мыслями о спектакле: Наш спектакль - интересная возможность поговорить со сцены одновременно и с детьми, и со взрослыми о семейных проблемах. Каждый найдет в этой истории что-то для себя и о себе .

О чем спектакль?

Действие происходит в конце 80-х годов. На фоне страшного дефицита разворачивается история не очень благополучной семьи, проживающей в панельном доме. В квартире обитают не только тараканы, но и постоянные ссоры между родителями.

Это жесткая история о разводе и отсутствия любви в семье, которую наблюдает самый младший член семьи. Отец уходит, мечтая о большем, не желая общаться с ребенком и полностью погрузившись в свои переживания. А ребенок, Леша, хочет только одного – диалога и понимания.

Фантазии и реальность

Не случайно тараканы, с которыми разговаривает Леша в своих фантазиях, представляют собой тараканью семью. Спектакль написан в формате детской истории, насыщенной узнаваемыми и забавными элементами. Леша мечтает стать писателем, как многие дети мечтают о космонавтике, ветеринарии или художестве.

Несмотря на драматичность положения мальчика, постановка не выглядит мрачной. Она вызывает улыбку, смех и умиление, оставляя зрителям светлое желание бережно относиться к своим близким.