Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тараканы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тараканы

Спектакль Тараканы

12+
Режиссер Полина Золотовицкая
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Тараканы»: о семейных проблемах через призму детства

Спектакль «Тараканы» привлек внимание зрителей и критиков. По мнению экспертного совета Золотой маски, он стал одним из самых заметных в сезоне 2018-2019 гг. и попал в лонг-лист премии. На IX театральном фестивале «Ваш выход!» засл. арт. РФ Сергей Чуркин, сыгравший роль Папы и Таракана-дяди, был удостоен награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Режиссер Полина Золотовицкая делится своими мыслями о спектакле: Наш спектакль - интересная возможность поговорить со сцены одновременно и с детьми, и со взрослыми о семейных проблемах. Каждый найдет в этой истории что-то для себя и о себе.

О чем спектакль?

Действие происходит в конце 80-х годов. На фоне страшного дефицита разворачивается история не очень благополучной семьи, проживающей в панельном доме. В квартире обитают не только тараканы, но и постоянные ссоры между родителями.

Это жесткая история о разводе и отсутствия любви в семье, которую наблюдает самый младший член семьи. Отец уходит, мечтая о большем, не желая общаться с ребенком и полностью погрузившись в свои переживания. А ребенок, Леша, хочет только одного – диалога и понимания.

Фантазии и реальность

Не случайно тараканы, с которыми разговаривает Леша в своих фантазиях, представляют собой тараканью семью. Спектакль написан в формате детской истории, насыщенной узнаваемыми и забавными элементами. Леша мечтает стать писателем, как многие дети мечтают о космонавтике, ветеринарии или художестве.

Несмотря на драматичность положения мальчика, постановка не выглядит мрачной. Она вызывает улыбку, смех и умиление, оставляя зрителям светлое желание бережно относиться к своим близким.

Купить билет на спектакль Тараканы

Помощь с билетами
Январь
28 января среда
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

Фотографии

Тараканы Тараканы Тараканы Тараканы

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
22 января в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Очарованный странник
16+
Драма
Очарованный странник
16 января в 19:30 Симоновская сцена театра Вахтангова
от 3500 ₽
Гладиатор
16+
Мюзикл Премьера
Гладиатор
18 января в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше