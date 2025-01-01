Спектакль Тараканище

Мультижанровый спектакль по сказке Чуковского

"Тараканище" — это эксцентричный спектакль, который соединяет в себе элементы клоунады, пантомимы и кукольного театра. Действие знаменитой сказки Корнея Чуковского переносится в волшебное цирковое пространство, где реальность встречается с фантазией.

Представление превращается в захватывающую серию ловких фокусов и оригинальных номеров. Яркие и динамичные сценические решения мгновенно завладевают вниманием зрителей всех возрастов — как детей, так и взрослых.

