Тараканище
Киноафиша Тараканище

Спектакль Тараканище

0+
Режиссер Павел Овсянников
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мультижанровый спектакль по сказке Чуковского

"Тараканище" — это эксцентричный спектакль, который соединяет в себе элементы клоунады, пантомимы и кукольного театра. Действие знаменитой сказки Корнея Чуковского переносится в волшебное цирковое пространство, где реальность встречается с фантазией.

Что вас ждет

Представление превращается в захватывающую серию ловких фокусов и оригинальных номеров. Яркие и динамичные сценические решения мгновенно завладевают вниманием зрителей всех возрастов — как детей, так и взрослых.

Не пропустите

Не упустите возможность окунуться в мир творчества и веселья вместе с "Тараканищем"! Этот спектакль подарит вам и вашим детям незабываемые эмоции и множество приятных впечатлений.

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии

Тараканище Тараканище Тараканище Тараканище Тараканище Тараканище

