Тараканище
Билеты от 3200₽
Киноафиша Тараканище

Спектакль Тараканище

0+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+
Билеты от 3200₽

О спектакле

«Тараканище»: встреча со страхом в Электротеатре Станиславский

Спектакль «Тараканище» по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского ждет вас в Электротеатре Станиславский. Эта история, написанная в начале 1920-х годов, обретает новую жизнь на сцене благодаря идеям, основанным на театре представления и трюковом мастерстве.

Сюжет и концепция

«Тараканище» — это попытка преодоления страха с помощью ярких образов и игривого театра. На сцену выходят около тридцати кукол, разработанных талантливым художником Мариной Завьяловой. Мягкие игрушки из начала ХХ века, несомненно, полюбятся зрителям, как когда-то они покорили сердца своих владельцев.

Руслан Кудашов, режиссер спектакля, делится своими мыслями: «Для меня отправной точкой стал фильм Федерико Феллини «Клоуны» (1970). Я вижу театр для детей как яркий, игровой и простой. Это театр сути, и он должен быть связан с цирком». Кудашов подчеркивает, что спектакль обращается к открытым эмоциям детства, которые, подобно цирковому представлению, могут быть как наивными, так и грубоватыми.

Театральный опыт

В спектакле «Тараканище» Чуковский использует образ медведей, едущих на велосипеде, что воспринимается как своего рода парад-алле. Этот образ вдохновляет на создание захватывающего и опасного циркового номера, где главным героем становится Тараканище. Зрители смогут не только насладиться театральным представлением, но и испытать широкий спектр эмоций на грани страха и веселья.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта. «Тараканище» — это не просто спектакль, это возможность задуматься над тем, как мы справляемся со своими страхами через искусство.

Купить билет на спектакль Тараканище

Помощь с билетами
Апрель
6 апреля понедельник
19:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 3200 ₽

Фотографии

