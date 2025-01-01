Меню
Тараканище
Киноафиша Тараканище

Спектакль Тараканище

0+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль «Тараканище» по произведению Корнея Чуковского

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль, основанный на знаменитом произведении русского детского писателя Корнея Чуковского – «Тараканище». Это история о смелом муравье, который решает сразиться с огромным тараканом, ставшим настоящим бедствием для его друзей.

Спектакль «Тараканище» сочетает в себе яркие куклы, музыкальное оформление и захватывающие визуальные эффекты. Он предназначен для детей и их родителей, а также для всех, кто хочет окунуться в мир детских сказок и приключений. Использование кукольного театра позволяет создать уникальную атмосферу, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой увлекательной истории.

Приходите всей семьей и наслаждайтесь чудесным миром кукольного театра!

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:30 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽

