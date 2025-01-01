Кукольный спектакль «Тараканище» по произведению Корнея Чуковского

Приглашаем вас на увлекательный кукольный спектакль, основанный на знаменитом произведении русского детского писателя Корнея Чуковского – «Тараканище». Это история о смелом муравье, который решает сразиться с огромным тараканом, ставшим настоящим бедствием для его друзей.

Спектакль «Тараканище» сочетает в себе яркие куклы, музыкальное оформление и захватывающие визуальные эффекты. Он предназначен для детей и их родителей, а также для всех, кто хочет окунуться в мир детских сказок и приключений. Использование кукольного театра позволяет создать уникальную атмосферу, где каждый зритель сможет почувствовать себя частью этой увлекательной истории.

Приходите всей семьей и наслаждайтесь чудесным миром кукольного театра!