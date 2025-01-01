Меню
Тараканище
Киноафиша Тараканище

Спектакль Тараканище

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкально-театральное погружение в мир Чуковского

Если в мире детской литературы есть имя, равнозначное Пушкину, то это, безусловно, Корней Иванович Чуковский. Он стал основоположником многих принципов детских сказок, которые отличает стилистическое сходство с детской речью и яркие, легко воспринимаемые образы.

В рамках спектакля «Тараканище» наши чтецы приглашают юных зрителей отправиться в увлекательное путешествие по поэтическому языку и ритмическим изобретениям этого великого писателя. На примере захватывающего хоррора для самых маленьких мы разберем, как Чуковский использует «живые» образы, чтобы донести свои идеи до юного зрителя.

Музыкальное сопровождение

Спектакль обогащен музыкой выдающихся композиторов, таких как Александр Скрябин, Сергей Прокофьев, György Ligeti и Paul Hindemith. Их произведения создают атмосферу, которая помогает детям лучше понять и прочувствовать мир Чуковского.

Приглашаем на представление!

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир детских сказок и открыть для себя магию слов Чуковского. Мы приглашаем вас и ваших детей на это уникальное театральное представление!

В ролях
Любовь Коняева
Ольга Котлярова
Сергей Новожилов
Павел Василешников
