Спектакль Таракáне

Спектакль о любви и предрассудках

История о запретной любви, расизме и абсурдных реалиях взрослых, которые мешают детям жить, обретает новое звучание в спектакле, в котором главными героями становятся… тараканы. Метафора любви и общественных стереотипов доведена до абсурда, и зрителю предстоит увидеть, как тараканы пытаются выжить в мире жёсткой социальной иерархии.

В этом спектакле чёрные и рыжие тараканы стоят на противоположных сторонах, и, казалось бы, нет шансов на примирение. Однако однажды рыжий таракан влюбляется в чёрную тараканиху. Эта история становится настоящей чеховской драмой, наполненной страстью, неловкостью и комическими ситуациями.

Зрителей ждёт искрометное представление, где санитарная тематика, неудачные ухаживания и откровенные сцены сочетаются в идеальной пропорции, вызывая хохот и сопереживание. Подготовьте себя к громким, страстным и иногда несколько напряжённым моментам на сцене. А вот дихлофос оставьте дома — он вам не понадобится.