Спектакль Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

Театр им. Г. Камала представляет спектакль «Неотосланные письма»

Театр им. Г. Камала с радостью представляет спектакль «Неотосланные письма». Это работа, основанная на повести известного советского татарского писателя, поэта и драматурга Аделя Кутуя. Молодой драматург Эндже Гиззатова адаптировала классическую историю, а режиссером выступил выпускник ГИТИСа Аскар Галимов.

О спектакле

Современная версия культового произведения 1930-х годов, которое переведено на более чем 40 языков, обещает зрителям неординарные решения и свежие трактовки классических тем. В спектакле будут раскрыты новые смыслы, подтверждающие вечные истины о любви и человеческих взаимоотношениях.

Особое событие

Премьера посвящена 90-летию Марселя Салимжанова — легендарного татарского режиссера и многолетнего творческого лидера театра. Этот спектакль — не только дань уважения выдающимся традициям татарского театра, но и вклад в его дальнейшее развитие.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие и стать частью театральной истории!