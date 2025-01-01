Меню
Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма
Киноафиша Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

Спектакль Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Возраст 16+

О спектакле

Театр им. Г. Камала представляет спектакль «Неотосланные письма»

Театр им. Г. Камала с радостью представляет спектакль «Неотосланные письма». Это работа, основанная на повести известного советского татарского писателя, поэта и драматурга Аделя Кутуя. Молодой драматург Эндже Гиззатова адаптировала классическую историю, а режиссером выступил выпускник ГИТИСа Аскар Галимов.

О спектакле

Современная версия культового произведения 1930-х годов, которое переведено на более чем 40 языков, обещает зрителям неординарные решения и свежие трактовки классических тем. В спектакле будут раскрыты новые смыслы, подтверждающие вечные истины о любви и человеческих взаимоотношениях.

Особое событие

Премьера посвящена 90-летию Марселя Салимжанова — легендарного татарского режиссера и многолетнего творческого лидера театра. Этот спектакль — не только дань уважения выдающимся традициям татарского театра, но и вклад в его дальнейшее развитие.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное событие и стать частью театральной истории!

Купить билет на спектакль Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

Январь
Февраль
18 января воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма Тапшырылмаган хатлар / Неотосланные письма

