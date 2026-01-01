Суперконцерт группы «ТапОК» в клубе «Свобода»

В малом зале московского клуба «Свобода» состоится долгожданный сольный концерт легенд отечественной поп-панк сцены — группы «ТапОК». Эти брянские музыканты известны своими энергичными поп-панк композициями, которые гармонично соединяют элементы хардкор и брейкдаунов.

Гостей ждёт активная программа: танцы, стейдждайвинг и слэм — всё это станет неотъемлемой частью самого жаркого панк-концерта этой весны. «ТапОК» представят свои старые хиты, которые запомнились многим поклонникам, а также подарят зрителям новые песни, обещая яркие музыкальные впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и зарядиться энергией на весь день!