Билеты от 1500₽
16+
Продолжительность 240 минут
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Суперконцерт группы «ТапОК» в клубе «Свобода»

В малом зале московского клуба «Свобода» состоится долгожданный сольный концерт легенд отечественной поп-панк сцены — группы «ТапОК». Эти брянские музыканты известны своими энергичными поп-панк композициями, которые гармонично соединяют элементы хардкор и брейкдаунов.

Гостей ждёт активная программа: танцы, стейдждайвинг и слэм — всё это станет неотъемлемой частью самого жаркого панк-концерта этой весны. «ТапОК» представят свои старые хиты, которые запомнились многим поклонникам, а также подарят зрителям новые песни, обещая яркие музыкальные впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и зарядиться энергией на весь день!

Апрель
11 апреля суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽

