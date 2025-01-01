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Таня Виноградова. Сольный стендап концерт
Киноафиша Таня Виноградова. Сольный стендап концерт

Таня Виноградова. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный стендап концерт Тани Виноградовой в Питере!

Приготовьтесь к хлесткому юмору и остроумным историям, которые заставят вас улыбнуться и задуматься! Таня Виноградова приглашает вас на свой сольный стендап, где нет запретных тем и каждый может найти что-то близкое.

Темы, которые волнуют каждого

В этом концерте Таня поднимает актуальные вопросы: как жить с человеком, который на семейных ужинах напоминает, что «всё тлен»? Как справиться с худыми подругами, которые становятся вечными мотиваторами для походов в спортзал? И, конечно, что делать с интим-игрушками, которые, забытые на видном месте, могут вызвать неловкие ситуации?

Терапия смехом

Это не просто стендап — это настоящая терапия смехом, которая поможет вам взглянуть на свою жизнь с оптимизмом. Уверены, после шоу вы скажете: «Да, моя жизнь ещё не так плоха!»

Детали мероприятия

  • Возрастное ограничение: 18+
  • Дата и время: Запуск гостей с 18:00, начало в 19:30
  • Продолжительность: 90 минут
  • Обслуживание: Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами
  • Места: Столы продаются по местам; если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. На входе будет проверяться паспорт. Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и интересных тем!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Руки вверх! Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 28
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