Таня Виноградова. Сольный стендап концерт

Сольный стендап концерт Тани Виноградовой в Питере!

Приготовьтесь к хлесткому юмору и остроумным историям, которые заставят вас улыбнуться и задуматься! Таня Виноградова приглашает вас на свой сольный стендап, где нет запретных тем и каждый может найти что-то близкое.

Темы, которые волнуют каждого

В этом концерте Таня поднимает актуальные вопросы: как жить с человеком, который на семейных ужинах напоминает, что «всё тлен»? Как справиться с худыми подругами, которые становятся вечными мотиваторами для походов в спортзал? И, конечно, что делать с интим-игрушками, которые, забытые на видном месте, могут вызвать неловкие ситуации?

Терапия смехом

Это не просто стендап — это настоящая терапия смехом, которая поможет вам взглянуть на свою жизнь с оптимизмом. Уверены, после шоу вы скажете: «Да, моя жизнь ещё не так плоха!»

Детали мероприятия

Возрастное ограничение: 18+

18+ Дата и время: Запуск гостей с 18:00, начало в 19:30

Запуск гостей с 18:00, начало в 19:30 Продолжительность: 90 минут

90 минут Обслуживание: Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами

Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами Места: Столы продаются по местам; если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком.

Обратите внимание: скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. На входе будет проверяться паспорт. Не упустите шанс провести вечер в компании отличного юмора и интересных тем!